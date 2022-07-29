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Український центр у Вільнюсі за місяць відвідало 2 тис. людей

29 липня, 2022 п'ятниця
15:42
біженці з України На фото відвідувачі центру

Український центр у столиці Литви працює вже близько місяця. За цей час заклад відвідали вже 2000 українців

Про це розповіла Олена Зеленська.

За перший місяць роботи центру вдалось досягти: 

  • Український центр у Вільнюсі відвідало вже 2000 українців віком від 6 до 70 років.
  • У закладі відбулось 143 різні заходи і 50 майстер-класів (від малювання до психології), які провели українці.
  • Минулого тижня почали працювати клуби англійської та литовської мов.
  • Центр співпрацює і проводить спільні заходи з літнім табором для українських дітей.
  • Евакуйована з Харкова школа у центрі провела свій випускний.
  • У закладі запрацювала "Українська книжкова поличка" - міжнародний проєкт із розповсюдження української літератури.

Також Олена Зеленська подякувала колезі – першій леді Діані Наусєдєнє, яка патронує "Український центр", а також командам Офісу президента Литви, послу України в Литві Петрові Бешті, усім волонтерам та литовським організаціям, які проводять безкоштовні заняття і литовському бізнесу, який допомагає фінансово. 

  • У червні у Вільнюсі відкрили перший у Європейському Союзі Український центр. Це відкритий простір для української громади, де біженці зможуть отримувати інформацію про культурні та освітні можливості у Литві.

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Культура
Україна
Литва
Олена Зеленська
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