Український центр у Вільнюсі за місяць відвідало 2 тис. людей

Про це розповіла Олена Зеленська.

За перший місяць роботи центру вдалось досягти:

Український центр у Вільнюсі відвідало вже 2000 українців віком від 6 до 70 років.

У закладі відбулось 143 різні заходи і 50 майстер-класів (від малювання до психології), які провели українці.

Минулого тижня почали працювати клуби англійської та литовської мов.

Центр співпрацює і проводить спільні заходи з літнім табором для українських дітей.

Евакуйована з Харкова школа у центрі провела свій випускний.

У закладі запрацювала "Українська книжкова поличка" - міжнародний проєкт із розповсюдження української літератури.

Також Олена Зеленська подякувала колезі – першій леді Діані Наусєдєнє, яка патронує "Український центр", а також командам Офісу президента Литви, послу України в Литві Петрові Бешті, усім волонтерам та литовським організаціям, які проводять безкоштовні заняття і литовському бізнесу, який допомагає фінансово.

У червні у Вільнюсі відкрили перший у Європейському Союзі Український центр. Це відкритий простір для української громади, де біженці зможуть отримувати інформацію про культурні та освітні можливості у Литві.

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