Український центр у Вільнюсі за місяць відвідало 2 тис. людей
Український центр у столиці Литви працює вже близько місяця. За цей час заклад відвідали вже 2000 українців
Про це розповіла Олена Зеленська.
За перший місяць роботи центру вдалось досягти:
- Український центр у Вільнюсі відвідало вже 2000 українців віком від 6 до 70 років.
- У закладі відбулось 143 різні заходи і 50 майстер-класів (від малювання до психології), які провели українці.
- Минулого тижня почали працювати клуби англійської та литовської мов.
- Центр співпрацює і проводить спільні заходи з літнім табором для українських дітей.
- Евакуйована з Харкова школа у центрі провела свій випускний.
- У закладі запрацювала "Українська книжкова поличка" - міжнародний проєкт із розповсюдження української літератури.
Також Олена Зеленська подякувала колезі – першій леді Діані Наусєдєнє, яка патронує "Український центр", а також командам Офісу президента Литви, послу України в Литві Петрові Бешті, усім волонтерам та литовським організаціям, які проводять безкоштовні заняття і литовському бізнесу, який допомагає фінансово.
- У червні у Вільнюсі відкрили перший у Європейському Союзі Український центр. Це відкритий простір для української громади, де біженці зможуть отримувати інформацію про культурні та освітні можливості у Литві.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.46
-
EUR
Купівля 39.75Продаж 41.07
- Актуальне
- Важливе