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Український центр захисту прав людини відкрив приймальні у регіонах: куди звертатися рідним полонених і безвісти зниклих військових

17 листопада, 2023 п'ятниця
15:48
Суспільство Український центр захисту прав людини

У середу, 15 листопада, Український центр захисту прав людини запустив новий проєкт - відкрив приймальні громадян в областях

Про це повідомляє сайт УЦЗПЛ.

"Відтепер члени родин полонених, зниклих безвісти, загиблих оборонців України, особи з інвалідністю з числа військовослужбовців, які отримали поранення під час захисту Батьківщини, учасники бойових дій та члени їхніх сімей зможуть отримати БЕЗОПЛАТНУ професійну правову допомогу від юристів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Київській областях", - йдеться у повідомленні.

Для отримання адвокації в органах влади, сприяння у розшуку зниклих безвісти, допомоги в отриманні статусу, в оформленні пільг та належних виплат можна звертатися до юристів Українського центру захисту прав людини в регіонах за такими адресами:

  • Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Андрія Фабра 15, оф 1, тел. 063 332 42 68;
  • Полтавська область, м. Кременчук, вул. Перемоги, 9/1, тел. 096 584 76 42;
  • Кіровоградська область, м. Кропивницький, БЦ "Ельворті", вул. Є. Чикаленка 1,а, оф.306, тел. 050 742 58 51;
  • Київська область, м. Обухів, вул. Миру, 17-а, тел. 098 443 45 38.

Телефон гарячої лінії Українського центру захисту прав людини 0 800 33 07 09.

Незабаром планується відкриття приймалень і в інших регіонах України.

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