Український важковаговик оголосив про бій з колишнім суперником Кличка
Український боксер Ігор Шевадзуцький 26 лютого зустрінеться з американцем Кевіном Джонсоном
Про це повідомляє Luckypunch.net.
Восьмираундовий рейтинговий бій між Шевадзуцьким та Джонсоном відбудеться 26 лютого у Гамбургу (Німеччина).
Кевін Джонсон у 2009 році бився з Віталієм Кличком за титул чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) та програв за очками.
Загалом на рахунку 42-річного американця 35 перемог, 18 поразок та 1 нічия. 31-річний Шевадзуцький виграв усі 9 поєдинків на професійному рингу.
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