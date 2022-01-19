Український важковаговик оголосив про бій з колишнім суперником Кличка

Про це повідомляє Luckypunch.net.

Восьмираундовий рейтинговий бій між Шевадзуцьким та Джонсоном відбудеться 26 лютого у Гамбургу (Німеччина).

Кевін Джонсон у 2009 році бився з Віталієм Кличком за титул чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) та програв за очками.

Загалом на рахунку 42-річного американця 35 перемог, 18 поразок та 1 нічия. 31-річний Шевадзуцький виграв усі 9 поєдинків на професійному рингу.

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