Відео нокауту оприлюднив Olboxing в Instagram.

Новицький дебютував серед профі під час вечора боксу промоутерської компанії Golden Boy Promotions в американському місті Помона.

Він нокаутував бразильця у першому раунді. Для Кости ця поразка стала четвертою у п'яти поєдинках.