Український важковаговик переміг нокаутом у дебютному бою серед професіоналів
Українець Андрій Новицький переміг нокаутом бразильця Габріеля Агілара Косту в першому поєдинку на професійному ринзі
Відео нокауту оприлюднив Olboxing в Instagram.
Новицький дебютував серед профі під час вечора боксу промоутерської компанії Golden Boy Promotions в американському місті Помона.
Він нокаутував бразильця у першому раунді. Для Кости ця поразка стала четвертою у п'яти поєдинках.
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