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Український військовий отримав поранення на Донбасі

22 листопада, 2021 понедiлок
12:20
війна з Росією ООС

Впродовж поточної доби, 22 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Один військовий отримав поранення

Про це передає пресцентр штабу ООС.

У напрямку Попасної російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У бік Причепилівки окупанти двічі здійснили обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

 

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Росія
окупанти
війна
ООС
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