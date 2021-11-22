Український військовий отримав поранення на Донбасі

Про це передає пресцентр штабу ООС.

У напрямку Попасної російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У бік Причепилівки окупанти двічі здійснили обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.





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