Українському війську переказали 77 млн грн єПідтримки за 5 годин
Переказати гроші з єПідтримки на армію можна від 25 лютого.
25 лютого лише за п’ять годин українці переказали 77 мільйонів гривень єПідтримки для армії. Про це повідомив у телеграмі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"77 млн гривень єПідтримки армії за 5 годин! Ви круті!" – написав він.
Зазначимо, гроші з "єПідтримки" (так звану "ковідну тисячу") тепер можна витратити не лише на квитки в театр, кіно, купівлю книжок тощо, а й на допомогу українському війську. Кошти можна переказати через Portmone – або всю суму виплати (1000 грн), або залишок, який ви маєте на банківській картці "єПідтримки".
- Останніми днями пожертви від громадян на українську армію б’ють рекорди. Так, 24 лютого у фонді "Повернись живим" повідомили, що зібрали за день понад 48 млн грн
- Того самого дня платформа Patreon видалила сторінку фонду "Повернись живим", оскільки не дозволяє використовувати зібрані кошти на придбання військової техніки
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