Українському війську переказали 77 млн грн єПідтримки за 5 годин

25 лютого лише за п’ять годин українці переказали 77 мільйонів гривень єПідтримки для армії. Про це повідомив у телеграмі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"77 млн гривень єПідтримки армії за 5 годин! Ви круті!" – написав він.

Зазначимо, гроші з "єПідтримки" (так звану "ковідну тисячу") тепер можна витратити не лише на квитки в театр, кіно, купівлю книжок тощо, а й на допомогу українському війську. Кошти можна переказати через Portmone – або всю суму виплати (1000 грн), або залишок, який ви маєте на банківській картці "єПідтримки".

Останніми днями пожертви від громадян на українську армію б’ють рекорди. Так, 24 лютого у фонді "Повернись живим" повідомили, що зібрали за день понад 48 млн грн

Того самого дня платформа Patreon видалила сторінку фонду "Повернись живим", оскільки не дозволяє використовувати зібрані кошти на придбання військової техніки

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