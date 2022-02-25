Patreon видалив сторінку фонду "Повернись живим", тому що платформа не дозволяє використовувати зібрані кошти на придбання військової техніки
Patreon пояснив, що заблокував профіль фонду допомоги українській армії "Повернись живим", тому що за правилами платформа не може фінансувати придбання військової техніки
Про це платформа повідомила у Twitter.
"Ми розуміємо бажання людей підтримувати гуманітарну діяльність в Україні. Patreon не використовувати кошти, зібрані на платформі, для підтримки насильства або придбання військової техніки", - йдеться в повідомленні.
У Patreon наголосили,що призупинили кампанію на час розслідування і додали, що якщо сторінку видалять, платформа надішле залишок коштів творцю або тим, хто надсилав гроші.
- Нагадаємо, благодійний фонд упродовж однієї доби 22 лютого зібрав на армію більшу суму, ніж за весь 2021 рік - 20,5 млн грн.
- 24 лютого Фонд "Повернись живим" за один день зібрав понад 48 млн грн на допомогу армії.
- 24 лютого Patreon заблокував профіль фонду допомоги українській армії "Повернись живим".
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