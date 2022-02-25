Patreon видалив сторінку фонду "Повернись живим", тому що платформа не дозволяє використовувати зібрані кошти на придбання військової техніки

Про це платформа повідомила у Twitter.



"Ми розуміємо бажання людей підтримувати гуманітарну діяльність в Україні. Patreon не використовувати кошти, зібрані на платформі, для підтримки насильства або придбання військової техніки", - йдеться в повідомленні.



У Patreon наголосили,що призупинили кампанію на час розслідування і додали, що якщо сторінку видалять, платформа надішле залишок коштів творцю або тим, хто надсилав гроші.



1/2 We understand people's desire to support humanitarian activities in #Ukraine. Patreon does not allow funds raised on the platform to be used to support violence or purchasing of military equipment. — Patreon Support (@PatreonSupport) February 25, 2022