Українську мову включать до іспитів у польських школах

Про це повідомляє видання Onet Wiadomosci з посиланням на зміни до програми атестації учнів, які готують в Міністерстві освіти й науки Польщі.

"Широкий приплив громадян України до Польщі у зв’язку з військовими діями на території цієї країни може вплинути на підвищення інтересу поляків до цієї країни, її мови та культури", – пояснюють у Міносвіти Польщі.

Відомо, що у Польщі випускні іспити в середніх школах є і вступними до вищих навчальних закладів.

Нині польські абітурієнти на підсумковій атестації в обов'язковому порядку вибирають одну з мов: англійську, німецьку, французьку, італійську, іспанську та російську, українську мову можуть ввести до переліку іноземних мов на вибір вже з 2026 року.

Рішення про включення українською мови до іспитів у середній школі мають видати в другій половині 2023 року.

Нині в Польщі іспит з української мови обов'язково складає лише молодь, для якої вона є рідною. За даними Центральної екзаменаційної комісії (ЦЕК), у 2022 році таких кандидатів було 59 у п’яти ВНЗ.

28 грудня заступник керівника Польського фонду розвитку Бартош Марчук заявив, що у Польщі станом на кінець грудня залишилось 950 тисяч українських біженців проти 1,4 млн, які мали номер PESEL улітку.

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