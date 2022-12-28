У Польщі залишилось 950 тис. українських біженців
У Польщі станом на кінець грудня залишилось 950 тисяч українських біженців проти 1,4 млн, які мали номер PESEL улітку
Про це повідомив заступник керівника Польського фонду розвитку Бартош Марчук.
"Зараз у Польщі 950 тисяч біженців, що більш ніж на 400 тисяч менше, ніж під час піку влітку, коли по базі PESEL (індивідуальний податковий номер) було 1,4 мільйона", - написав він, підбиваючи підсумки 2022 року.
За підрахунками Марчука, також у Польщі проживає 1,2 – 1,3 мільйона українців, які прибули до республіки до 24 лютого.
"Разом - близько 2,3 мільйона", - зазначив він.
65% дітей шкільного віку відвідують польські школи, 50% дошкільнят влаштовані до дитячих садків, написав Марчук.
- Наприкінці листопада польський уряд схвалив законопроєкт, за яким українські біженці, що певний час мешкають у державних колективних центрах, мають частково платити за проживання.
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