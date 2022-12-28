У Польщі залишилось 950 тис. українських біженців

Про це повідомив заступник керівника Польського фонду розвитку Бартош Марчук.

"Зараз у Польщі 950 тисяч біженців, що більш ніж на 400 тисяч менше, ніж під час піку влітку, коли по базі PESEL (індивідуальний податковий номер) було 1,4 мільйона", - написав він, підбиваючи підсумки 2022 року.

За підрахунками Марчука, також у Польщі проживає 1,2 – 1,3 мільйона українців, які прибули до республіки до 24 лютого.

"Разом - близько 2,3 мільйона", - зазначив він.

65% дітей шкільного віку відвідують польські школи, 50% дошкільнят влаштовані до дитячих садків, написав Марчук.