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Українську стрічку "Ля Палісіада" покажуть на міжнародному кінофестивалі у Сан-Себастьяні

20 вересня, 2023 середа
11:33
Культура "Ля Палісіада"

Український художній повнометражний фільм "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка покажуть на Сан-Себастьянському міжнародному кінофестивалі в Іспанії

Про це інформує пресслужба Держкіно України. 

Зазначається, що 71-й міжнародний кінофестиваль у Сан-Себастьяні розпочнеться 22 вересня і триватиме 8 днів, до 30 вересня. Українська стрічка "Ля Палісіада" візьме участь у конкурсній програмі Zabaltegi-Tabakalera.

У центрі сюжету повнометражного дебюту Філіпа Сотниченка історія судового психіатра, яка розгортається в Україні в 1996 році, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари.

"У центрі сюжету - судовий психіатр, чиє спокійне життя змінюється, коли він має взяти участь у заплутаній історії вбивства міліціонера. Герой починає сумніватися у правильності системи правоохоронних органів, коли бачить усю беззаконність проведення судових експериментів над підозрюваним", - йдеться у повідомленні. 

Фільм знятий у в жанрі пострадянського нуару. 

"Стрічку створено кінокомпаніями "ВІАТЕЛ" та "Сучасне Українське Кіно". Розробку проєкту підтримав Український культурний фонд, фінансову підтримку виробництва було отримано від Державного агентства України з питань кіно, постпродакшн профінансував Гетерборзький кінофонд (Швеція)", - додали у Держкіно.

Довідково. Donostia Zinemaldia, також відомий як Сан-Себастьянський кінофестиваль - один із найпрестижніших кінофестивалів в Європі. Фестиваль щорічно з 1953 року проходить в місті Сан-Себастьян, яке розташоване на півночі Іспанії, у Баскському краї. 

Кінофестиваль присвячений презентації й підтримці кінопродукції з усього світу. Однією з його особливостей є акцент на авторському кіно, новаторських підходах та незалежних творцях. Щорічно на фестивалі відбувається вручення почесної нагороди "Donostia Award" (Доностія) за внесок у кінематограф. А найвищими нагородами фестивалю вважаться "Золота мушля", яку вручають за найкращий фільм та "Срібна мушля", яку може отримати найкращі режисер, актор та акторка.

  • 27 березня стало відомо, що "Ля Палісіада" українського режисера став найкращим фільмом на Вільнюському міжнародному фестивалі Kino Pavasaris. Він отримав грошовий приз 8000 євро. 
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