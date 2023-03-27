Про це повідомили на сторінці фестивалю та на сайті Держкіно України.

Як зазначили члени журі фестивалю, вони вирішили нагородити фільм, який їх "абсолютно здивував" і зумовив "сильний емоційний відгук", пов'язаний з інноваційною технікою та грайливістю.

"Це викликало цікавість і бажання повернутися до фільму", – йдеться в повідомленні.

"Ля Палісіада" – це повнометражний дебют Філіпа Сотниченка в жанрі пострадянського нуару. Історія розгортається в Україні 1996 року, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари.

У центрі сюжету – судовий психіатр. Його спокійне життя змінюється, коли він має взяти участь у заплутаній історії вбивства міліціонера. Герой починає сумніватися у правильності системи правоохоронних органів, коли бачить беззаконність проведення судових експериментів над підозрюваним.