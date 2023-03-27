Стрічка "Ля Палісіада" українського режисера стала найкращим фільмом кінофестивалю Kino Pavasaris
Фільм "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка визнали найкращим на Вільнюському міжнародному фестивалі Kino Pavasaris. Він отримав грошовий приз 8000 євро
Про це повідомили на сторінці фестивалю та на сайті Держкіно України.
Як зазначили члени журі фестивалю, вони вирішили нагородити фільм, який їх "абсолютно здивував" і зумовив "сильний емоційний відгук", пов'язаний з інноваційною технікою та грайливістю.
"Це викликало цікавість і бажання повернутися до фільму", – йдеться в повідомленні.
"Ля Палісіада" – це повнометражний дебют Філіпа Сотниченка в жанрі пострадянського нуару. Історія розгортається в Україні 1996 року, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари.
У центрі сюжету – судовий психіатр. Його спокійне життя змінюється, коли він має взяти участь у заплутаній історії вбивства міліціонера. Герой починає сумніватися у правильності системи правоохоронних органів, коли бачить беззаконність проведення судових експериментів над підозрюваним.
- Вільнюський міжнародний кінофестиваль Kino Pavasaris – це кінофестиваль, який проводять щороку в березні у Вільнюсі, Литва, з 1995 року. Є найбільшим кінофестивалем у країні за кількістю фільмів та аудиторією. Цьогоріч фестиваль тривав з 16 до 26 березня.
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