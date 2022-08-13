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Українці двічі на місяць можуть безплатно полетіти до Канади

13 серпня, 2022 субота
16:30
Світ Канада

Українці, які через повномасштабне вторгнення Росії вирішили переїхати до Канади, можуть зробити це безплатно

Про це йдеться на сайті Ukraine2Canda Travel Fund.

Творці фонду зазначають, що безоплатні рейси для українців з різних європейських міст організовано двічі на місяць.

Таким чином планується відправити до Канади 10 тисяч українців. На кожен рейс надається по 300 безоплатних квитків, які можна отримати після відповідної реєстрації по черзі.

Щоб отримати права на безплатний переліт, кінцевим пунктом призначення має бути Канада. Також потрібно мати дійсну візу CUAET. Потрібно бути готовими вилетіти до Канади протягом 60 днів після реєстрації й не подавати заявки на безплатні квитки від інших організацій.

Зареєструватись на безплатний рейс до Канади можна  буде на сторінці фонду, Чергова реєстрація відкриється 15 серпня о 17.00.

Для в'їзду до Канади кожний пасажир повинен мати дійсні проїзні документи, у тому числі паспорт, ділову візу або електронний дозвіл на поїздку (ETA), проїзний документ на одну поїздку, якщо паспорт/віза недоступні та статус вакцинації проти COVID-19. Для дітей необхідно мати письмову згоду іншого з батьків з їхніми контактними даними та фото паспорта (нотаріальне засвідчення необов’язкове).

Протягом тижня після реєстрації із зареєстрованими зв’яжуться для уточнення деталей польоту. Якщо заявка буде схвалена, відповідь потрібно чекати до 5 вересня. 

Під час реєстрації можна вказати бажане місто вильоту та прибуття і вам підберуть оптимальний варіант. Вильоти відбуваються з різних міст Європи, про це повідомляється окремо на сторінці фонду. 

  • 2 червня Канада надала фінансову підтримку біженцям з України.  Фінансова допомога – це пряма одноразова виплата в розмірі 3000 доларів США на дорослого та 1500 доларів США на дитину віком до 17 років. За словами чиновників Канади, ці гроші допоможуть українцям задовольнити основні потреби, такі як транспорт та довгострокове житло.

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