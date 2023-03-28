Українці можуть отримати грант від держави на сад або теплицю. Подробиці

За урядовою програмою безповоротних грантів єРобота можна отримати кошти на започаткування саду, виноградника, ягідника чи теплиці. Як зазначають в уряді, держава вже схвалила 98 грантів на понад 472 мільйони гривень. Регіони-лідери за площею садів і теплиць – Закарпаття, Київщина та Львівщина. Культурами, які найчастіше обирали українці, стали фундук, волоський горіх, лохина, чорниця і яблуні.

Щоб здобути грант за програмою "Свій сад" від єРобота, потрібно обрати для вирощування лише ті рослини, які є в переліку Міністерства аграрної політики: ознайомитися з ним можна на сайті відомства. Сума фінансування залежатиме від того, що саме плануєте садити. Найбільше – до 400 тис. грн за гектар – можна залучити для вирощування лохини, чорниці, груш чи яблук. До 350 тис. грн інвестицій держава надає на облаштування черешневого саду. За ліщину та волоський горіх можна отримати до 250 тисяч гривень. Найменший грант – до 140 тис. грн за гектар – уряд надає на висадку смородини, обліпихи, сливи чи вишні.

Програма "Своя теплиця" не обмежує у виборі рослин для вирощування.

Вимоги щодо саду чи теплиці

Щодо кількості рослин у саду чи теплиці вимог немає. Проте в умовах отримання гранту є прописані вимоги до площі проєктів.

Сад має бути не меншим за 1 гектар і не більшим за 25 гектарів.

Теплицю можна проєктувати площею від 0,4 до 0,6 гектара – тоді допомога держави становитиме до 2 млн гривень. Якщо площа теплиці становитиме від 0,8 до 1,2 гектара, держава може надати до 3,5 млн грн. Для теплиць площею від 1,6 до 2,4 гектара допомога може сягати 7 млн гривень.

Важлива умова: земля і для саду, і для теплиці має бути у вашій власності чи оренді на термін не менш ніж 7 років.

Які документи необхідні

Після того, як визначилися із рослинами та площею саду, треба розробити план висадки насаджень. Цей документ потрібно буде додати до заяви, яку заповнюють на порталі Дія. Там же є всі вимоги до проєкту та зразок, який допоможе створити модель власного саду.

Для отримання гранту на теплицю потрібно розробити проєкт будівництва модульної теплиці. Його також слід додати до заяви на порталі Дія. Зразок документа теж можна подивитися на сайті.

Важливо: для отримання грантів за програмами "Свій сад" і "Своя теплиця" необхідно заздалегідь зареєструвати ФОП чи мати зареєстровану юридичну особу. За умовами обох програм держава покриває 70% вартості проєкту, ще 30% коштів має додати сам фермер.

Повертати гроші державі не потрібно, якщо дотримано певних умов

Вимогами цієї програми є створити необхідну кількість робочих місць і вести діяльність визначений час. Для садівника це не менш ніж 5 років. Для власника теплиці – не менш ніж 3 років після того, як звели конструкцію. Також необхідно вчасно сплачувати податки. Якщо власник саду чи теплиці дотримався всіх умов програми, повертати гроші державі не потрібно.