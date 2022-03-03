"Українці на своїй землі воюватимуть так, як вважатимуть за потрібне, – Данілов

Так прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону атаку української армії на Горлівку, окуповану з 2014 року.



"Українці нікого слухати не будуть і робитимуть те, що вважають за потрібне .Наші військові дії злагоджені, ми діємо професійно і відповідно до тих завдань, які ставить головнокомандуючий нашими Збройними силами генерал Залужний. І якщо ворог вважає, що ми будемо тільки захищатися, то він глибоко помиляється. Ми будемо робити так, як ми вважаємо за необхідне", – наголосив Олексій Данілов.



Він упевнений – загарбники вже не раз пошкоджували про намір атакувати Україну, її Збройні сили та народ. Але водночас закликав українців не втрачати пильності.



"Якщо в загарбників є зброя, то населенню потрібно поводитися дуже обережно. Більшість із них не є агресивними. Вони не розуміють, куди вони потрапили. Їм обіцяли одне, а вони побачили тут зовсім інше.



Дуже багато техніки зупиняється, бо в них немає пального. Ще одна річ – вони не розуміють нашої місцевості, тому що за вказівкою відповідних структур у нас зняті всі дорожні знаки, натомість є знаки з грубою вказівкою напрямку, куди вони мають відправлятись. Тож вони не орієнтуються на місцевості, а керівництво ще й забрало в них мобільні телефони.



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А основне – вони бачать опір українців. Бо українці захищатимуть нашу країну, навіть якщо в них в руках нічого не буде. Українці все одно виходитимуть, бо це – наша земля", – підсумував Данілов.



Нагадаємо, цього місяця Росія має виплатити державні облігації на суму понад 700 мільйонів доларів.



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