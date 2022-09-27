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Головна війна з Росією Українці надіслали у єВорог понад 4 тис. заявок. Зараз сповіщають про колаборантів на псевдореферендумі ,- Федоров

Українці надіслали у єВорог понад 4 тис. заявок. Зараз сповіщають про колаборантів на псевдореферендумі ,- Федоров

27 вересня, 2022 вiвторок
17:19
війна з Росією чатбот єВорог

Зараз особливо важливою є інформація про колаборантів, які допомагають проводити "референдум" у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За час повномасштабного вторгнення українці надіслали у єВорог вже 4131 заявку про ймовірних колаборантів. Кожну з них ретельно перевірили у СБУ.

Зараз СБУ найбільше потребує допомоги, щоб встановити всіх причетних до так званого "референдуму".

"Спецслужба активно збирає інформацію про можливих колаборантів, які допомагають росіянам проводити "референдум" у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Якщо точно знаєте, що людина працювала у виборчій комісії, була спостерігачем або агітувала за псевдореферендум – пишіть всі відомі про неї дані у єВорог", - зазначає міністр.

  • Нагадаємо, 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення про проведення "референдумів" по приєднанню до РФ 23-27 вересня.
  • Україна вимагає термінового проведення Радбезу ООН щодо псевдо референдуму.

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референдум
колаборанти
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