Українці надіслали у єВорог понад 4 тис. заявок. Зараз сповіщають про колаборантів на псевдореферендумі ,- Федоров
Зараз особливо важливою є інформація про колаборантів, які допомагають проводити "референдум" у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
За час повномасштабного вторгнення українці надіслали у єВорог вже 4131 заявку про ймовірних колаборантів. Кожну з них ретельно перевірили у СБУ.
Зараз СБУ найбільше потребує допомоги, щоб встановити всіх причетних до так званого "референдуму".
"Спецслужба активно збирає інформацію про можливих колаборантів, які допомагають росіянам проводити "референдум" у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Якщо точно знаєте, що людина працювала у виборчій комісії, була спостерігачем або агітувала за псевдореферендум – пишіть всі відомі про неї дані у єВорог", - зазначає міністр.
- Нагадаємо, 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення про проведення "референдумів" по приєднанню до РФ 23-27 вересня.
- Україна вимагає термінового проведення Радбезу ООН щодо псевдо референдуму.
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