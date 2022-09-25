Україна вимагає термінового проведення Радбезу ООН щодо псевдореферендуму
Україна надіслала запит на термінове скликання Радбезу ООН щодо псевдореферендуму РФ на окупованих територіях
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Україна вимагає термінового скликання Радбезу ООН щодо фіктивних референдумів Росії на окупованих територіях України. Росія має понести відповідальність за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України всупереч Статуту ООН", - пише Ніколенко.
- 24 вересня президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон засуджує псевдореферендуми та ніколи не визнає анексію українських територій Росією
- Також речник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калин заявив, що Анкара не визнаватиме результати псевдореферендумів про приєднання Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей до Росії.
- Представники Росії, Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того і ПАР стали спостерігачами псевдореферендуму на Донбасі, Запоріжжі та Херсонщині.
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