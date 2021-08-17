Українці найбільше хотіли б жити на вулиці імені Скрябіна та Чорновола, – опитування

Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження "Хто ми: дослідження українського суспільства до 30-річчя Незалежності України".



Зазначається, що воно було проведене Українським інститутом майбутнього спільно з соціологічною компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" серед 5000 респондентів face-to-face у період з 17 липня по 1 серпня 2021 року на всій території України.



Як уточнюється, молодь вдвічі частіше за старше покоління воліла б жити на вулицях названих на честь співака Кузьми Скрябіна – 37%, та футболіста Андрія Шевченка – 10%. Своєю чергою серед старшого покоління у кілька разів більше прихильників ідеї жити на вулиці на честь Вячеслава Чорновола – 19%, у той час, як серед молоді лише 6%.



За регіональними розбіжностями слід виділити те, що у Центрі та на Заході українці хотіли б проживати на вулицях названих на честь Кузьми Скрябіна (Центр – 28%, Захід – 27%), Вячеслава Чорновола (Центр – 15%, Захід – 22%) та Левка Лук’яненка (Центр – 7%, Захід – 10%).



У той час, як на Донбасі більшість респондентів хотіли б аби їхні вулиці носили ім’я боксера Олександра Усика – 9%, та актора Андрія Данилко – 9%.

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