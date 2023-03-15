Українці розповіли, кому з-поміж політиків і громадських діячів довіряють найбільше, - опитування
Найбільше з-поміж політиків та громадських діячів українці довіряють президенту Володимиру Зеленському, волонтеру й шоумену Сергію Притулі та меру Києва Віталію Кличку
Про це інформує Укрінформ з посиланням на заяву заступника директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайла Міщенка.
"Найчастіше респонденти висловлюють довіру до Володимира Зеленського - йому довіряють 85% опитаних, до Сергія Притули - 65%, до Віталія Кличка - 58%, до Михайла Подоляка - 56%, до Олексія Данілова - 55%, до Олексія Резнікова - 51%, до Дениса Шмигаля - 51,6%", - сказав Міщенко.
Також 34,7% українців довіряють голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, а 27,4% - не довіряють. Керівнику офісу президента Андрію Єрмаку висловлюють довіру 40,6% громадян України, а не довіряють - 36%.
Крім того, середній рівень довіри має політик Ігор Клименко - 27,2%, водночас 16,9% опитаних йому не довіряють і 42,5% - не знають такого.
Громадський діяч, блогер і волонтер Сергій Стерненко має 29% довіри українців, 18% недовіри, 41% не знають його.
Найбільше респонденти не довіряють Юрію Бойку - 81,6%, Юлії Тимошенко - 75,7%, Петру Порошенку - 64,8% Олексію Арестовичу - 58,6% та Давиду Арахамії - 38,8%.
У 2021 році Зеленському довіряли лише 33% українців. Притулі - 22%, меру Кличку - 26%, Данілову - 12%, Шмигалю - 11%, Ярмаку - 10%, Стерненку - 15%.
Повідомляється, що було опитано 2020 повнолітніх респондентів з 23 лютого по 1 березня, методом особистого інтерв'ю вдома в українців.
- Від 24 лютого 2022 року, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну довіра громадян до президента зросла з 36 до 90%, а до ЗСУ – з 65 до 97%.
- Надання Україні гуманітарної допомоги підтримує 91% опитаних громадян Європейського Союзу та лише 65% - схвалюють фінансування військової підтримки.
- Від початку повномасштабної війни РФ майже 20% опитаних мешканців Києва втратили роботу, водночас у столиці 45% переселенців безробітні.
- Київський міжнародний інститут соціології повідомив, що за рік довіра українців зросла майже до всіх інституцій, зокрема до Збройних Сил - з 72% до 96%.
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