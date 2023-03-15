Про це інформує Укрінформ з посиланням на заяву заступника директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайла Міщенка.

"Найчастіше респонденти висловлюють довіру до Володимира Зеленського - йому довіряють 85% опитаних, до Сергія Притули - 65%, до Віталія Кличка - 58%, до Михайла Подоляка - 56%, до Олексія Данілова - 55%, до Олексія Резнікова - 51%, до Дениса Шмигаля - 51,6%", - сказав Міщенко.

Також 34,7% українців довіряють голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, а 27,4% - не довіряють. Керівнику офісу президента Андрію Єрмаку висловлюють довіру 40,6% громадян України, а не довіряють - 36%.

Крім того, середній рівень довіри має політик Ігор Клименко - 27,2%, водночас 16,9% опитаних йому не довіряють і 42,5% - не знають такого.

Громадський діяч, блогер і волонтер Сергій Стерненко має 29% довіри українців, 18% недовіри, 41% не знають його.

Найбільше респонденти не довіряють Юрію Бойку - 81,6%, Юлії Тимошенко - 75,7%, Петру Порошенку - 64,8% Олексію Арестовичу - 58,6% та Давиду Арахамії - 38,8%.

У 2021 році Зеленському довіряли лише 33% українців. Притулі - 22%, меру Кличку - 26%, Данілову - 12%, Шмигалю - 11%, Ярмаку - 10%, Стерненку - 15%.