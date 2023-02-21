Майже за рік повномасштабної війни РФ довіра українців до Зеленського зросла з 36 до 90%
Від 24 лютого 2022 року, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну довіра громадян до президента зросла з 36 до 90%, а до ЗСУ – з 65 до 97%
Про це інформує соціологічна група "Рейтинг".
Комплексне порівняльне дослідження "Як війна змінила мене та країну. Підсумки року" засвідчує, як змінилися погляди, оцінки й життя українців майже за рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
"Україна переживає складний період свого розвитку, переосмислюючи свою роль в історії. Загалом війна сприяла підвищенню довіри громадян до державних інституцій. Довіра до Збройних сил України зросла з 65 до 97%, до Президента – з 36 до 90%", – йдеться в дослідженні.
У дослідженні фіксується значне зростання суспільної самооцінки. Більшість респондентів оцінили положення України вище середнього – 4,6 балів з 7 максимальних, що в 1,5 раза вище показника 2021 року. Головна емоція, яку відчувають опитані, думаючи про Україну – гордість. Цей показник виріс більш ніж вдвічі – з 34 до 75%.
Дві третини опитаних оцінили майбутні перспективи України на найвищому рівні.
22% українців почали частіше використовувати українську мову.
"Відбувся ріст довіри до ЗМІ, проте основною особливістю воєнного часу є різка зміна каналів комунікацій і отримання інформації громадянами. І якщо довіра до національних та місцевих медіа виросла, то частота споживання їх новинного контенту – навпаки зменшилась. Натомість спостерігається значний ріст у груп і каналів в месенджерах (з 11 до 41%), а також в YouTube (з 21 до 29%). Зберегли вплив соціальні мережі (35%)", – роз'яснили соціологи.
Рекордні показники за всю історію країни спостерігають в питаннях вступів України в Європейський союз – підтримує 87% громадян та 86% – в НАТО.
Попри позитивні зміни у суспільстві, оптимізм й абсолютну віру в перемогу, війна продовжує завдавати українцям шкоди.
"За останні пів року кількість тих, хто втратив рідних зросла майже вдвічі (з 9 до 17%), як і зросла кількість тих, чиї близькі зазнали поранень (з 8 до 13%). Водночас фіксується зростання тих, хто говорить про погіршення стану здоров'я (з 25 до 33%), а також зменшення кількості тих, хто говорить про втрати доходів (з 38 до 31%)", – йдеться в повідомленні групи "Рейтинг".
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