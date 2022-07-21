Українці в Грузії отримуватимуть грошову допомогу, однак житлову програму буде призупинено

Про це пише InterPressNews.

З перших днів повномасштабної російсько-української війни у Тбілісі діяла житлова програма для громадян України, що приїхали до Грузії. Українських біженців розміщували у різних готелях з триразовим харчуванням.

За даними мерії, у Тбілісі розмістились понад 5100 людей, з яких понад 2300 зараз живуть в 40 готелях столиці. На це з бюджету було витрачено 11 мільйонів ларі, а наприкінці місяця сума сягне приблизно 14 мільйонів ларі (140,5 мільйонів гривень). Програма була запущена мерією Тбілісі в березні цього року і триватиме до 1 серпня.

Згідно з новим рішенням мерії громадяни України, які в'їхали до Грузії через воєнні дії в Україні, отримають фінансову допомогу у розмірі 300 ларі (близько 3010 грн) на сім'ю і 45 ларі (451 грн) на людину. Крім того, міжнародні організації (World Vision та UNHCR) розглядають можливість надання пакету допомоги у розмірі 235 ларі (2358 грн) на людину.

Станом на 9 липня Грузія прийняла понад 60 тисяч українських біженців. Більшість із них – зі Сходу України, окупованої Росією території.

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