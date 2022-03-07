Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Українські військові відбили в окупанта Миколаївський аеропорт

Українські військові відбили в окупанта Миколаївський аеропорт

7 березня, 2022 понедiлок
14:45
війна з Росією Миколаївський аеропорт

Міжнародний аеропорт Миколаєва знову перебуває під контролем Збройних сил України. Російських окупантів, які покинули поле бою, намагаються розшукати.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Еспресо.TV.

"Аеропорт наш. Ми вибили. Влаштовуємося там позручніше. Літаки, правда, зараз полетіти не можуть, але аеропорт наш, це крапка". (Російські окупанти – Ред.) розгублені, маленькі їжачки, бігають по кущах, не знають, що робити, зараз ми їх усіх знайдемо", - сказав він.

 



Раніше повідомлялося, що російські окупанти зайшли на територію Миколаївського аеропорту, але українські військові перейшли в наступ.

  • Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України. Основні зусилля спрямовують на оточення Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя, Миколаєва.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 

українські військові
Миколаївський аеропорт
новини Миколаєва
війна новини
Читайте також:
Сергей Шойгу
7 березня, 2022 понедiлок
Путін обрав цапа-відбувайла за провал в Україні, - Ілля Пономарьов
Олексій Данілов
6 березня, 2022 неділя
Росіяни готують другу хвилю широкомасштабного наступу на територію України, до якої треба бути готовими і згуртованими, – Данілов
Путін
4 березня, 2022 п'ятниця
Путін прагне долучити країни ОДКБ до війни в Україні, - Данілов
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.27
    Купівля 29.27
    Продаж 30.23
  • EUR
    Купівля 32.3
    Продаж 33.67
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
7 березня
16:00
На Луганщині окупанти РФ з "Градів" обстріляли лікарів, які приїхали на виклик
15:55
розвезення продовольства
КМДА шукає водіїв зі своїми вантажівками для розвезення продовольства по Києву
15:42
переговори України з Росією
Призначення Бойка прем'єром, визнання "Л/ДНР" і анексії Криму: Грозєв назвав умови, висунуті РФ на переговорах з Україною
15:38
grn
На підтримку української армії та гуманітарну допомогу перерахували 10,3 млрд грн, - Нацбанк
15:35
Boeing
Boeing припиняє закупівлю титану в Росії, - WSJ
15:34
Микола Княжицький
Окупанти щодня додають аргументів для звинувачення у Міжнародному суді, - Микола Княжицький
15:18
мобільні мережі телефон андроид
Мобільні оператори запустили в Україні національний роумінг
15:03
Кирило Буданов
При ГУР Міноборони створено спецпідрозділ Інтернаціонального легіону
14:59
паб Зеленський
Паб "Putin" в Ізраїлі перейменували на "Zelenskiy"
14:40
зброя пістолет
У Литві продажі зброї зросли у вісім разів на тлі вторгнення РФ в Україну
14:20
Мевлют Чавушоглу
В Анталії відбудеться тристороння зустріч за участю Кулеби і Лаврова, - Чавушоглу
14:13
пам'ятник Василю Сліпаку на Донеччині
Окупанти знищили пам'ятник Василю Сліпаку на Донеччині. Фото
14:11
російські окупанти
Окупанти зосереджують сили для оточення Києва та ще п'яти міст України, - Генштаб
14:06
Михайло Мішустін
У Росії затвердили перелік "недружніх країн"
13:59
Кличко: створюємо у столиці резерв продуктів і надаємо допомогу, тим кому вона потрібна
13:59
Микола Басков
Офіс генпрокурора оголосив у міжнародний розшук російського співака Баскова, - Венедіктова
13:55
Олексій Данілов
Знайдемо і прийдемо - як за Айхманом чи бен Ладеном: Данілов пригрозив Путіну та його поплічникам
13:49
Порошенко
Порошенко передав зброю та спорядження батальйону тероборони "Скіф" у Василькові
13:43
Від українських кіновиробників - Збройним Силам. Правовласники продали права на стрічку "Черкаси", а виручені гроші спрямують на підтримку армії
13:35
Ван Ї
Китай висловив готовність виступити посередником між Україною та РФ
13:33
Олександр Марченко.
В боях на Гостомельському напрямку загинув нардеп 8-го скликання Олександр Марченко
13:24
Михайло Подоляк
Третій раунд переговорів з росіянами заплановано на 16:00, - Подоляк
13:21
Науседа Блінкен
"Путін не зупиниться на Україні": Науседа в розмові з Блінкеном закликав світ допомогти українцям через вторгнення РФ
13:14
звастика
Окупанти використовують на своїй техніці нацистську символіку, - СБУ
13:02
Ракетним залпом з узбережжя під Одесою українці пошкодили патрульний корабель окупантів
12:49
Ірина Верещук
"Вимагаємо від РФ припинити маніпулювати": Верещук просить світових лідерів допомогти відкрити гуманітарні коридори за маршрутами України
12:48
Зеленський
Україна створила спеціальний пакет допомоги бізнесу: низку підприємств звільнять від частини податків
12:35
Прикордонник, який 2014-го вивів з оточення 150 підлеглих, повернувся на службу
12:28
Ексклюзив
путлер
Справжня мета “денацифікації” України – перетворити її на другу Білорусь
12:16
Зеленський
"Світ повинен допомогти не просто Україні, а собі": Зеленський вимагає від партнерів закрити небо або надати бойові літаки і засоби ППО
12:15
rkin.TV. На Закарпатті створили аналогове телебачення на випадок збою ефірного мовлення
12:13
Зеленський
Зеленський: "Успіх української армії, воля українського народу і принциповість міжнародних санкцій – ось шлях до миру"
12:11
ворожий танк
На Запоріжжі кадировці на танку обстріляли і переїхали авто з працівниками Укрпошти, які розвозили пенсію, - ОВА
11:39
ворожі вертольоти
Українські військові знищили 30 гелікоптерів ворога, які загарбники розмістили на тимчасово окупованому аеродромі
11:16
санкції проти рф
Нова Зеландія запроваджує санкції проти Росії. Вперше без рішення Ради Безпеки ООН
11:01
падіння рубль
У Росії черговий обвал рубля, наслідок перспективи ембарго на російську нафту
10:54
школа вибух
У Чернігові внаслідок обстрілів окупантів загорілася школа: одна людина зазнала травм
10:40
Ексклюзив
олігарх долар
Найближчим часом російські олігархи та силовики скооперуються, аби скинути Путіна, – директор Інституту соціально-економічних трансформацій
10:04
Ексклюзив
харків вибух
Безперервні обстріли та цілодобове життя в підвалах, – представник тероборони про ситуацію в Харкові
10:02
Порошенко
Порошенко в інтерв‘ю Fox News закликав закрити українське небо і дати більше зброї: ядерне ураження не знатиме кордонів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV