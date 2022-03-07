Українські військові відбили в окупанта Миколаївський аеропорт

Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Еспресо.TV.



"Аеропорт наш. Ми вибили. Влаштовуємося там позручніше. Літаки, правда, зараз полетіти не можуть, але аеропорт наш, це крапка". (Російські окупанти – Ред.) розгублені, маленькі їжачки, бігають по кущах, не знають, що робити, зараз ми їх усіх знайдемо", - сказав він.









Раніше повідомлялося, що російські окупанти зайшли на територію Миколаївського аеропорту, але українські військові перейшли в наступ.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України. Основні зусилля спрямовують на оточення Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя, Миколаєва.

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