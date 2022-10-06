Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Віцепрем’єрка Ірина Верещук наголосила, що ті хто евакуювався за кордон чи в безпечні регіони України, мають перечекати зиму там, де зараз знаходяться.

"Ворог намагається використати мирних українців як заручників. Як на тимчасово окупованих територіях, де людей перетворюють на живий щит, так і на звільнених територіях. Він прицільно руйнує цивільну інфраструктуру, щоб прорвати наш гуманітарний фронт", – сказала Верещук.

Віцепрем’єрка закликає, що українцям не варто повертатися у небезпечні регіони, або лише звільнені населені пункти.

"Давайте не будемо наражати себе на небезпеку! Не будемо надто навантажувати мережі й дамо можливість полагодити зруйноване, відновити системи життєзабезпечення. Давайте не будемо створювати додаткових складнощів та допоможемо ЗСУ звільнити нашу землю. Переможемо разом!" – закликала Верещук.

Зі Слов’янська виїхало 80% людей, тому, попри постійні обстріли цивільної інфраструктури російськими військовими, в місті мінімум жертв.

За час повномасштабної війни з Нікополя виїхало понад 80 тисяч людей, залишилося близько 40 тисяч.

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