Про це інформує в Медіацентрі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Російські окупанти продовжують щодня обстрілювати з градів та важкої артилерії Нікополь. Рашисти гатять зі сторони тимчасово окупованого Енергодару, це близько 7 кілометрів.

"Наразі ми бачимо ситуацію, коли люди на ніч виїжджають з міста, вдень повертаються і працюють на підприємствах, які не припиняють роботу та продовжують платити заробітні плати. І попри те, що ситуація складна - питання з евакуацією не стоїть", - сказав Лукашук.

Повідомляється, що у Нікополі нині зруйновано 356 багатоповерхівок та понад тисячу приватних будинків. За час повномасштабної війни з міста виїхало понад 80 тисяч людей, залишилося близько 40 тисяч.