Нікопольські підприємства працюють, попри обстріли, питання з евакуацією не стоїть, - обласна рада
Підприємства Нікополя Дніпропетровської області не припиняють роботу, попри обстріли, питання про евакуацію не стоїть
Про це інформує в Медіацентрі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Російські окупанти продовжують щодня обстрілювати з градів та важкої артилерії Нікополь. Рашисти гатять зі сторони тимчасово окупованого Енергодару, це близько 7 кілометрів.
"Наразі ми бачимо ситуацію, коли люди на ніч виїжджають з міста, вдень повертаються і працюють на підприємствах, які не припиняють роботу та продовжують платити заробітні плати. І попри те, що ситуація складна - питання з евакуацією не стоїть", - сказав Лукашук.
Повідомляється, що у Нікополі нині зруйновано 356 багатоповерхівок та понад тисячу приватних будинків. За час повномасштабної війни з міста виїхало понад 80 тисяч людей, залишилося близько 40 тисяч.
- У ніч на 4 жовтня окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області, унаслідок чого четверо людей зазнали поранень, було пошкоджено будинки, зерновий елеватор, підприємства та крамниці.
- Уночі 5 жовтня в Нікопольському районі окупанти обстріляли будинки, ліцеї, церкву, бази відпочинку, магазин, електролінії й газопровід.
- У трьох громадах Дніпропетровщини в ніч на 6 жовтня росіяни пошкодили будинки, підприємство, господарчі споруди й електролінії.
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