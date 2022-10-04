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Уночі росіяни шість разів вдарили по Дніпропетровщині, поранено четверо людей

4 жовтня, 2022 вiвторок
09:06
війна з Росією на фото: руйнування

Уночі на 4 жовтня окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області, унаслідок чого четверо людей зазнали поранень

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Під ворожий удар потрапили Нікопольський та Синельниківський райони області.

Так, по Нікопольщині випустили близько 30 снарядів з "градів" і важкої артилерії. Унаслідок обстрілу поранень зазнали 28-річний, 48-річний, 50-річний і 66-річний чоловіки. Двох із них госпіталізували.

Також понівечено понад 30 багатоповерхівок і приватних будинків. В одній із багатоповерхівок зруйновано чотири квартири. Пошкоджень зазнали аптека, школа, промислове підприємство, зерновий елеватор, крамниці та адмінбудівлі.

Крім того, пошкоджено електромережу насосної станції водоканалу, через що щонайменше 7 тис. родин у Нікополі лишилися без світла. Роботи з відновлення тривають.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби  руйнацій з’ясовуються. Попередньо, без постраждалих.

У Синельниківському районі під обстріл потрапила Покровська громада. Там спалахнули склади сільгосппідприємства. Пожежу ліквідували, постраждалих немає.

  • У ніч на 4 жовтня росіяни обстріляли Харків, унаслідок чого загинула жінка.

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