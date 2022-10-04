Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Під ворожий удар потрапили Нікопольський та Синельниківський райони області.

Так, по Нікопольщині випустили близько 30 снарядів з "градів" і важкої артилерії. Унаслідок обстрілу поранень зазнали 28-річний, 48-річний, 50-річний і 66-річний чоловіки. Двох із них госпіталізували.

Також понівечено понад 30 багатоповерхівок і приватних будинків. В одній із багатоповерхівок зруйновано чотири квартири. Пошкоджень зазнали аптека, школа, промислове підприємство, зерновий елеватор, крамниці та адмінбудівлі.

Крім того, пошкоджено електромережу насосної станції водоканалу, через що щонайменше 7 тис. родин у Нікополі лишилися без світла. Роботи з відновлення тривають.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнацій з’ясовуються. Попередньо, без постраждалих.

У Синельниківському районі під обстріл потрапила Покровська громада. Там спалахнули склади сільгосппідприємства. Пожежу ліквідували, постраждалих немає.

У ніч на 4 жовтня росіяни обстріляли Харків, унаслідок чого загинула жінка.