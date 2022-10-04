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Росіяни обстріляли два райони Харкова, влучили у промисловий та інфраструктурний об'єкти

4 жовтня, 2022 вiвторок
01:09
війна з Росією Обстріл Харківщини

Опівночі 4 жовтня росіяни обстріляли Холодногірський та Новобаварський райони Харкова

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Обстріл двох районів Харкова – Холодногірського та Новобаварського. Під ударом в одному випадку промисловий, в іншому – інфраструктурний об’єкти. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється".
Про вибухи у Харкові у соцмережах почали повідомляти за кілька хвилин після півночі. 
 

  • У понеділок, 3 жовтня, російські загарбники завдали ракетного удару по лікувальній установі в Куп'янському районі Харківської області: загинув лікар, поранено медсестру.

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