Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Обстріл двох районів Харкова – Холодногірського та Новобаварського. Під ударом в одному випадку промисловий, в іншому – інфраструктурний об’єкти. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється".

Про вибухи у Харкові у соцмережах почали повідомляти за кілька хвилин після півночі.



У понеділок, 3 жовтня, російські загарбники завдали ракетного удару по лікувальній установі в Куп'янському районі Харківської області: загинув лікар, поранено медсестру.

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