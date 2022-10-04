Росіяни обстріляли два райони Харкова, влучили у промисловий та інфраструктурний об'єкти
Опівночі 4 жовтня росіяни обстріляли Холодногірський та Новобаварський райони Харкова
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Обстріл двох районів Харкова – Холодногірського та Новобаварського. Під ударом в одному випадку промисловий, в іншому – інфраструктурний об’єкти. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється".
Про вибухи у Харкові у соцмережах почали повідомляти за кілька хвилин після півночі.
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У понеділок, 3 жовтня, російські загарбники завдали ракетного удару по лікувальній установі в Куп'янському районі Харківської області: загинув лікар, поранено медсестру.
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