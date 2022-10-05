Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

На Нікопольщині росіяни з "градів" і важкої артилерії обстріляли Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку громади. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

У Червоногригорівській громаді росіяни зруйнували два будинки, до 20 понівечили. Також пошкодили два ліцеї, церкву, магазин, газопровід і лінії електропередачі.

У Нікополі окупанти накрили вогнем бази відпочинку.

У Марганецькій громаді рятувальники обстежують територію. Масштаби руйнувань з'ясовують.

У ніч на 4 жовтня окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області, унаслідок чого четверо людей зазнали поранень, було пошкоджено будинки, зерновий елеватор, підприємства та крамниці.

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