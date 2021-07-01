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Українці з 1 липня почнуть сплачувати податок на нерухомість

1 липня, 2021 четвер
12:12
Новини

Українці з 1 липня мають сплатити податок на нерухомість, який становитиме 4 723 грн

Про це йдеться у роз'ясненні Державної податкової служби (ДПС).

Згідно з роз'ясненням, повідомлення-рішення про сплату податку на нерухомість з платіжними реквізитами українці мали отримати до 1 липня 2021 року.

Зазначається, що у 2021 році податок на нерухомість становитиме 4 723 грн, виходячи з встановленого на 1 січня 2020 року розміру мінімальної заробітної плати. Рахунок при цьому буде виставлено за минулий рік.

Податок нараховуватиметься на кожен квадратний метр понад норму у 60 кв. м для квартири або квартир незалежно від їх кількості та 120 кв. м для будинку чи будинків також незалежно від їх кількості. Для різних типів нерухомості, а також їх часток норма складає 180 кв. м.

Зазначається, що податок на нерухомість у 2021 році мають сплатити фізичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками житлової чи нежитлової нерухомості. За неповнолітніх дітей-власників нерухомості податок мають сплатити їх батьки чи опікуни.

У Податковій також пояснили механізм визначення платника податку за нерухомість, якщо вона знаходиться у спільній власності. Так, якщо об'єкт нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна особа за належну їй частку. Якщо об'єкт нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є один з власників, визначений за згодою, якщо інше не встановлено судом. У разі, якщо нерухомість знаходиться у спільній сумісній власності і поділена в натурі, платником податку є кожна з осіб за належну їй частку.

Пільги з податку для фізосіб не застосовуватимуться до об'єктів оподаткування, якщо їх площа перевищує п'ятикратний розмір неоподаткованої площі: для квартири - 300 кв. м., для житлового будинку - 600 кв. м, для різних типів об'єктів житлової нерухомості - 900 кв. м.

Також пільги не нараховуватимуться на нерухомість, яку власники здають в оренду, лізинг, позичку чи використовують для бізнесу. Так, на пільги не мають права фізособи-підприємці (ФОП), які зазначили своє житло як податкову адресу та працюють у власній квартирі чи будинку.

Сума податку обчислюється виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нерухомості та відповідної ставки податку.

У роз'ясненні зазначається, що якщо платник податку не отримав повідомлення-рішення через невідповідність податкової адреси із фактичним місцем проживання, він має негайно звернутися до податкового органу за місцем реєстрації для сплати податку. 

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