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Українці запустили флеш-моб для порятунку дітей з Азовсталі
В українському сегменті інтернету стартував флеш-моб Act Now або Kids of catacombs, покликаний привернути увагу світової спільноти до критичної ситуації навколо Азовсталі, де діти сидять в бункері без сонячного світла вже дуже довго
Організатори закликають всіх українців долучитися.
Для цього потрібно:
- На сайті https://www.actnow.in.ua/ можна знайти інформацію про Азовсталь та Маріуполь англійською мовою та написати дописи у всіх можливих соцмережах, користуючись текстом та фото із сайту, з хештеґами та тегами сторінок лідерів: #PopeActNow #KidsOfCatacombs #Mariupol
- Завантажити в сторіз фото дитини, яка сидить, притискаючи обличчя до колін і тримає плакат з хештеґами: #PopeActNow #KidsOfCatacombs #Mariupol
- Попросити знайомих з дітьми за кордоном долучитися до флеш-мобу СЬОГОДНІ ЗАРАЗ НЕГАЙНО
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