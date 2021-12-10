Українки завоювали історичні медалі на етапі Кубка світу з фристайлу
Українки Анастасія Новосад та Ольга Полюк завоювали медалі на етапі Кубка світу з фристайлу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Фінляндії продовжується етап Кубка світу з фристайлу. Українка Анастасія Новосад завоювала золото, а Ольга Полюк стала бронзовою призеркою.
Для обох спортсменок це перші нагороди у індивідуальних змаганнях на Кубку світу. Вперше в історії України одразу дві наших спортсменки перебували на п'єдесталі одночасно.
На Олімпіаді-2022 року вперше будуть розіграні медалі у змаганнях серед змішаних пар.
- 4 грудня збірна України виграла бронзову медаль у командних змаганнях з лижної акробатики на етапі Кубка світу в Фінляндії.
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