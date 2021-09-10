Українці здобули ще дві нагороди у фіналі "Діамантової ліги"
Українські легкоатлети Андрій Проценко та Анна Рижикова виграли срібло та бронзу у фіналі "Діамантової ліги"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Напередодні, у фіналі змагань у Цюріху (Швейцарія) Андрій Проценко посів друге місце у стрибках у висоту з результатом 2,30 м. Переможцем став італієць Джанмарко Тамбері, який стрибнув на 2,34 м.
Анна Рижикова фінішувала третьою в бігу на 400 м з бар’єрами. Українка подолала дистанцію за 53,70 сек та поступилася Фемке Бол з Нідерландів (52,80 сек.) та Шам'є Літтл зі США (53,35 сек.).
- Нагадаємо, 8 вересня Ярослава Магучіх посіла друге місце зі стрибків у висоту у фіналі "Діамантової ліги"..
- Марина Бех-Романчук посіла третє місце в стрибках у висоту в фіналі "Діамантової ліги".
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