Українці здобули ще дві нагороди у фіналі "Діамантової ліги"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Напередодні, у фіналі змагань у Цюріху (Швейцарія) Андрій Проценко посів друге місце у стрибках у висоту з результатом 2,30 м. Переможцем став італієць Джанмарко Тамбері, який стрибнув на 2,34 м.

Анна Рижикова фінішувала третьою в бігу на 400 м з бар’єрами. Українка подолала дистанцію за 53,70 сек та поступилася Фемке Бол з Нідерландів (52,80 сек.) та Шам'є Літтл зі США (53,35 сек.).

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