Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко у Facebook.

"Запускаємо механізм обміну готівкової гривні на євро в Нідерландах! Сьогодні підписали угоду з центральним банком цієї країни", - написав Шевченко.

За його словами, до кінця червня українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Нідерландах, зможуть обмінювати свої гривні готівкою на євро. Ліміт у межах угоди – до 10 000 грн на одну особу.

Раніше подібні домовленості щодо обміну готівкової гривні на місцеву валюту були досягнуті з центральними банками Польщі, Німеччини, Бельгії, Італії, Швеції.