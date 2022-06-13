Українці зможуть обмінювати гривні на євро в Нідерландах у готівці, - Шевченко
Національний банк України та Центробанк Нідерландів домовилися про можливість обміну готівкової гривні на євро у Нідерландах
Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко у Facebook.
"Запускаємо механізм обміну готівкової гривні на євро в Нідерландах! Сьогодні підписали угоду з центральним банком цієї країни", - написав Шевченко.
За його словами, до кінця червня українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Нідерландах, зможуть обмінювати свої гривні готівкою на євро. Ліміт у межах угоди – до 10 000 грн на одну особу.
Раніше подібні домовленості щодо обміну готівкової гривні на місцеву валюту були досягнуті з центральними банками Польщі, Німеччини, Бельгії, Італії, Швеції.
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