Українців на ТОТ примушують отримувати російське громадянство, а ЄС планує нові санкції проти Росії. Акценти світових ЗМІ 16 листопада

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 16 листопада.

Українців на ТОТ примушують отримувати російське громадянство

Українцям відмовляють у медичному обслуговуванні та вільному пересуванні, якщо вони не приймуть російське громадянство, повідомляє BBC, посилаючись на розслідування.

Європейська мовна спілка (EBU) та альянс громадських ЗМІ, зокрема й BBC, опитали для цього розслідування біженців, які розповіли про безперервну проросійську пропаганду на окупованих територіях.

Одна біженка із окупованих територій, Лариса, розповіла, що її подруга не отримувала інсулін при діабеті — ключовий елемент лікування — до тих пір, поки вона не подала заяву на отримання російського паспорта, — пише видання. — Інша її подруга була змушена отримати російське громадянство, щоб отримати лікування зламаної руки".

Проте це не єдині види тиску, яких зазнають українці на окупованих територіях від росіян.

"Пенсії не виплачуються без російських паспортів, харчі не надаються без російських паспортів, а про медичні послуги не може бути й мови. На дорогах багато блокпостів. І кожного разу, коли вас зупиняють, вони перевіряють ваші документи, а потім кажуть, що наступного разу не пропустять вас без російського паспорта", — цитує BBC жінку.

Ці розповіді підтверджують й інші біженці, які говорять про те, що у випадку потрапляння до лікарні, хворого не лікуватимуть без наявності російського паспорта.

"Якщо ви їдете на власній машині, і вас зупиняє патруль, а у вас немає російського паспорта, вони можуть просто забрати вашу машину. Тому люди змушені їх отримувати. Пенсіонери змушені отримувати російські паспорти, щоб отримувати пенсії. Це питання виживання", — каже виданню ще одна біженка Людмила.

BBC проводить паралелі, нагадуючи, як у минулому Росія роздавала паспорти жителям сепаратистських грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії, а пізніше використовувала їх як частину свого виправдання для вторгнення в Грузію у 2008 році.

Людмила та її подруга Оксана (імена змінені) кажуть, що головною причиною, через яку вони покинули свої домівки, було те, що їхніх дітей змушували вивчати російську шкільну програму.

"Нас спровокували на виїзд відкриттям російської школи, і нас змушували туди ходити. Нам сказали, що якщо ми не віддамо туди наших дітей, то у нас заберуть дітей і позбавлять батьківських прав", — діляться жінки.

Тут видання також нагадує про те, зо на початку 2023 року Росія представила нові шкільні підручники, які мають на меті виправдати її вторгнення в Україну.

"Вони неправдиво зображують Україну як агресивну державу, якою керують націоналістичні екстремісти і якою маніпулює Захід, що нібито використовує країну як "таран" проти Росії", — підкреслює медіа.

Історик Артем Петрик перебував у південному місті Херсон, коли його окупували росіяни, з лютого по листопад 2022 року. Він описав цілеспрямовані зусилля російської влади, спрямовані на те, щоб вплинути на місцеве населення.

"Вони намагалися нав'язати російську ідентичність через публічний простір. Відзначали дні російського прапора, дні Росії, розвішували білборди і, звичайно, намагалися встановити контроль над школою. Вони запровадили російську шкільну програму, особливо курс історії, і намагалися нав'язати російський світогляд", — розповідає він.

А Лариса називає русифікацію з боку окупаційної влади ще однією зброєю, яку використовує Росія.

ЄС планує нові санкції проти Росії

Європейська комісія пропонує 12-й раунд санкцій проти Росії, зокрема обмеження для десятків осіб, серед яких, ймовірно, син колишнього президента Дмитра Медведєва і родич Володимира Путіна, пише The Guardian.

За інформацією видання, також серед 47 осіб, яких комісія хоче додати до санкційних списків, є двоюрідна сестра Путіна Анна Цивільєва, яка очолює фонд "Захисники вітчизни", що підтримує російських солдатів, які воюють в Україні.

"Включення до списку родичів високопосадовців, включно з родиною Путіна, викличе гнів у Кремлі", — підкреслюють у The Guardian.

Окрім того, нові плановані санкції включають повну заборону на продаж всередині блоку російських необроблених алмазів і ювелірних виробів з використанням дорогоцінних каменів з сибірських шахт країни. В ЄС вважають, що це може вилучити з кремлівської казни понад 4,5 млрд євро.

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Така заборона готувалася ще із минулого року, але стала реальністю лише після того, як влітку Бельгія, у якій розташований світовий алмазний хаб, зняла свої заперечення, а G7 погодилася на запровадження санкцій під час саміту в Японії.

Представники країн G7 зараз перебувають з триденним візитом в Антверпені, щоб побачити, як працюватиме запропонована заборона. Згідно з пропозицією, висунутою Бельгією, усім діамантам понад певний розмір, що становить від 0,5 до одного карата, буде присвоєно унікальний ідентифікатор за допомогою запису в блокчейні, який показуватиме їхнє походження.

Європейська комісія також пропонує нові заборони на продаж вживаних танкерів для боротьби з тими, хто обходить існуючі торговельні санкції, приховуючи походження або місце призначення вантажу, включаючи нафту, ціна на яку обмежена, за допомогою нелегальних перевезень з судна на судно.

Майбутні санкції також спрямовані проти компаній та організацій у низці секторів Росії, зокрема, проти збройової промисловості, ІТ-компаній, пов'язаних зі службами безпеки ФСБ, членів виборчих комісій, які працюють в окупованій Україні, приватних військових компаній, таких як "Вагнер", та патріотичних організацій, деякі з яких звинувачуються у "мілітаризації українських дітей".