Українців очікують морози, мокрий сніг та ожеледиця, - синоптик Наталка Діденко
В Україні 9 грудня очікується волога погода. На дорогах буде ожеледиця, а дерева вкриє ожеледь
Про це вона повідомила у Telegram.
Четвер в Україні буде вологим і хмарним.
Опадів сильних не передбачається, проте сукупність міжсезонних метеоявищ, таких як ожеледь, ожеледиця, налипання мокрого снігу, щільна хмарність організує загальний синоптичний дискомфорт.
Температура повітря завтра в Україні очікується різноманітною.
Від нічних -5°C…-9°C на Заході України до денних +4°C…+9°C на Сході.
У Києві 9 грудня очікуються місцями невеликі опади, дощ або мокрий сніг.
"Залежно від температури повітря, яка недалеко відбігатиме від нуля. На дорогах слизько, ймовірна ожеледь, ожеледиця, налипання мокрого снігу", - повідомила пані Діденко.
Впродовж п'ятниці-суботи-неділі (10-13 грудня) потепліє на кілька градусів, але посилюватиметься вітер, а з 14 грудня знову похолодає.
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