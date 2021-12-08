Українців очікують морози, мокрий сніг та ожеледиця, - синоптик Наталка Діденко

Про це вона повідомила у Telegram.

Четвер в Україні буде вологим і хмарним.

Опадів сильних не передбачається, проте сукупність міжсезонних метеоявищ, таких як ожеледь, ожеледиця, налипання мокрого снігу, щільна хмарність організує загальний синоптичний дискомфорт.

Температура повітря завтра в Україні очікується різноманітною.

Від нічних -5°C…-9°C на Заході України до денних +4°C…+9°C на Сході.

У Києві 9 грудня очікуються місцями невеликі опади, дощ або мокрий сніг.

"Залежно від температури повітря, яка недалеко відбігатиме від нуля. На дорогах слизько, ймовірна ожеледь, ожеледиця, налипання мокрого снігу", - повідомила пані Діденко.

Впродовж п'ятниці-суботи-неділі (10-13 грудня) потепліє на кілька градусів, але посилюватиметься вітер, а з 14 грудня знову похолодає.









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