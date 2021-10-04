Українців очікують нічні заморозки й рвучкий вітер, проте вдень температура повітря зросте, - Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

Антициклональна епоха в Україні триває. І завтра, та й впродовж усього нового тижня практично повсюди в нас буде суха погода.

"Хіба що якісь хмари періодично набігатимуть. Але як прибіжуть, так і розсіються", - зазначила синоптик.

Також в Україні очікуються тумани.

Пані Діденко радить водіям не забувайте вмикати світло фар.





Ночі залишаються холодними, з періодичними заморозками.

Денна температура повітря не сильно встигатиме нагрівати приміщення, а ось на повітрі буде комфортніше, максимально очікується +12°C…+16°C.

Західна частина України отримає від прилеглих тепліших центрально- та східноєвропейських країн вищі градуси, +14°C…+19°C, на Закарпатті +18°C…+23°C.

Проте в західних областях можливі сильні пориви південного та південно-східного вітру.

Рвучкий вітер також очікується в Криму й Приазов'ї.

У Києві вівторок, як і практично весь тиждень, обіцяє суху погоду. Вночі +3°C…+7°C, на околицях ймовірні заморозки, вдень +12°C…+15°C.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb