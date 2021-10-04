Українців очікують нічні заморозки й рвучкий вітер, проте вдень температура повітря зросте, - Наталка Діденко
В Україні 5 жовтня очікуються нічні заморозки, поривчастий вітер і тумани. Вдень температура повітря прогріється до +23°C
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
Антициклональна епоха в Україні триває. І завтра, та й впродовж усього нового тижня практично повсюди в нас буде суха погода.
"Хіба що якісь хмари періодично набігатимуть. Але як прибіжуть, так і розсіються", - зазначила синоптик.
Також в Україні очікуються тумани.
Пані Діденко радить водіям не забувайте вмикати світло фар.
Ночі залишаються холодними, з періодичними заморозками.
Денна температура повітря не сильно встигатиме нагрівати приміщення, а ось на повітрі буде комфортніше, максимально очікується +12°C…+16°C.
Західна частина України отримає від прилеглих тепліших центрально- та східноєвропейських країн вищі градуси, +14°C…+19°C, на Закарпатті +18°C…+23°C.
Проте в західних областях можливі сильні пориви південного та південно-східного вітру.
Рвучкий вітер також очікується в Криму й Приазов'ї.
У Києві вівторок, як і практично весь тиждень, обіцяє суху погоду. Вночі +3°C…+7°C, на околицях ймовірні заморозки, вдень +12°C…+15°C.
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