Українців очікують три випуски нових марок у січні–лютому

Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у телеграмі.

"Друзі! Так вийшло, що останні випуски - Херсон, Кримський Міст, Новий рік, Щедрик та Зброя - були розкуплені майже за лічені дні і, звісно, я отримую чисельні повідомлення, що багато кому не вистачило наших марок", - написав він.

Смілянський зазначає, що тепер випусків марок буде більше, але тиражі меншими.

"Але менші не означає не такі круті, бо вже готуємо нестандартні 3 випуски на січень–лютий, - додав гендиректор Укрпошти.

19 грудня Укрпошта випустила новорічну марку "Роз'єднані війною".

Вже у п'ятницю, 23 грудня, Укрпошта випустила марку "Щедрик. Carol of the Bells", яка присвячена сторіччю прем'єри знаменитої щедрівки в Карнегі-Холі у Нью-Йорку.

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