Укрпошта випустила марку "Щедрик. Carol of the Bells" до сторіччя прем'єри знаменитої щедрівки

Про це повідомила Укрпошта.

Погашення марки відбулося зі допомогою штемпеля "Перший день" в Києві на Софійській площі поруч із головною ялинкою країни. Також марку погасили на батьківщині композитора Миколи Леонтовича у Вінниці.

У заході брав участь гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський та заслужений художник України, автор поштової марки "Щедрик. Carol of the Bells" Миколай Кочубей. Також участь взяла дослідниця історії "Щедрика" Тіна Пересунько.

Присутній був дитячий хор "Веснянка". У їхньому виконанні прозвучав "Щедрик".

"Нова поштова марка пронизана духом Різдва, українською культурою, традиціями. Упевнений, вона відгукнеться в серцях українців, адже «Щедрик» – один із наших культурних символів. А ще наша марка пророкує щасливий і переможний прийдешній рік", - сказав Смілянський.

Кочубей розповів. що в роботі він використовував техніку переходу кольорів від ніжно-зеленого до синього, а також відтворив символи, про які йдеться в пісні. Так, зокрема, на марці зображено ластівку, гуцули на фоні Карпат, колядників, ягнят.

"На малюнку є цікава деталь: усі персонажі мають на собі дзвоники. Адже різдвяний дзвіночок вважається не лише обов’язковим атрибутом у колядників, а й перемагає хаос і освячує простір", - поділився Кочубей.

Тираж марки - 200 000 примірників. Номінал - W. До марки традиційно випустили конверт "Перший день" і картку.

Придбати марку та конверт із картою можна у відділеннях Укрпошти, а також за посиланням в офіційному онлайн-магазині. На продаж діють обмеження: не більше двох аркушів на одне замовлення.

19 грудня Укрпошта випустила новорічну марку "Роз'єднані війною".