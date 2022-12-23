Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Укрпошта випустила марку "Щедрик. Carol of the Bells" до сторіччя прем'єри знаменитої щедрівки

Укрпошта випустила марку "Щедрик. Carol of the Bells" до сторіччя прем'єри знаменитої щедрівки

23 грудня, 2022 п'ятниця
17:27
Суспільство на фото: Кочубей

Укрпошта в п'ятницю, 23 грудня, випустила марку "Щедрик. Carol of the Bells", яка присвячена сторіччю прем'єри знаменитої щедрівки в Карнегі-Холі у Нью-Йорку

Про це повідомила Укрпошта.

Погашення марки відбулося зі допомогою штемпеля "Перший день" в Києві на Софійській площі поруч із головною ялинкою країни. Також марку погасили на батьківщині композитора Миколи Леонтовича у Вінниці.

У заході брав участь гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський та заслужений художник України, автор поштової марки "Щедрик. Carol of the Bells" Миколай Кочубей. Також участь взяла дослідниця історії "Щедрика" Тіна Пересунько.

Присутній був дитячий хор "Веснянка". У їхньому виконанні прозвучав "Щедрик".

"Нова поштова марка пронизана духом Різдва, українською культурою, традиціями. Упевнений, вона відгукнеться в серцях українців, адже «Щедрик» – один із наших культурних символів. А ще наша марка пророкує щасливий і переможний прийдешній рік", - сказав Смілянський.

Кочубей розповів. що в роботі він використовував техніку переходу кольорів від ніжно-зеленого до синього, а також відтворив символи, про які йдеться в пісні. Так, зокрема, на марці зображено ластівку, гуцули на фоні Карпат, колядників, ягнят.

"На малюнку є цікава деталь: усі персонажі мають на собі дзвоники. Адже різдвяний дзвіночок вважається не лише обов’язковим атрибутом у колядників, а й перемагає хаос і освячує простір", - поділився Кочубей.

Тираж марки - 200 000 примірників. Номінал - W. До марки традиційно випустили конверт "Перший день" і картку.

Придбати марку та конверт із картою можна у відділеннях Укрпошти, а також за посиланням в офіційному онлайн-магазині. На продаж діють обмеження: не більше двох аркушів на одне замовлення.

  • 19 грудня Укрпошта випустила новорічну марку "Роз'єднані війною".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Укрпошта
марки
Читайте також:
22 грудня, 2022 четвер
Британська розвідка назвала нову роль армії Білорусі в війні Росії проти України
22 грудня, 2022 четвер
Лукашенко зібрав силовиків, щоб поговорити про "готовність сусідів напасти"
Володимир Путін
23 грудня, 2022 п'ятниця
На Путіна подали в суд за те, що назвав "спецоперацію" війною
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.69
    Купівля 39.69
    Продаж 40.36
  • EUR
    Купівля 41.23
    Продаж 42.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
23 грудня
18:49
на фото: Матільда Кімер
В СБУ пояснили скасування акредитації данської журналістки Кімер спробою розповісти про секретну зброю, - Детектор медіа
18:36
росгвардія
До Бердянську прибуло близько 500 терористів з росгвардії, а у Білорусі окупанти розгортають польовий шпиталь
18:26
американські системи ППО Patriot
Повітряні сили визначили фахівців, які вчитимуться керувати системою ППО Patriot
18:19
Швейцарія
Швейцарія відправила Україні 80 обігрівачів і генераторів
18:10
Китай
У Китаї розробляють супутники, які можна складати штабелями в ракету
18:06
Црвена Звезда, Зеніт
До 31 грудня у Росії приймуть доленосне рішення щодо футболу: УЄФА або Азійська конфедерація
18:05
OPINION
Олександр Вільчинський
Зі світлом і без
17:47
Анонс
Неістфак, 18:30. КІНЕЦЬ ГЕТЬМАНЩИНИ: Як Росія нав'язувала свої політичні інститути
17:46
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Усик може завершити кар'єру після бою з Ф'юрі. Промоутер розповів, чим тоді займатиметься боксер
17:38
російські військові окупанти
Бив по житлових будинках із танків і вогнеметів "Солнцепьок": полоненого терориста "ЛНР" засудили до 10 років ув'язнення
17:25
Ексклюзив
БПЛА, Іран
Тандем РФ та Ірану турбує багато країн Близького Сходу і це на користь Україні, - експертка-міжнародниця Шелест
17:23
тероборона
Тероборона знищила ДРГ, яка вторглася на Сумщину з РФ
17:13
Андрій Ярмоленко у матчі Шотландія - Україна, Ліга націй
Ярмоленко мріє повернутись в "Динамо", - дружина футболіста
16:45
Анонс
Без електрики, тепла, з браком їжі та води: як живе Бахмут | Ростислав Радиш в проекті "Війна і волонтери"
16:41
Литва прапор
Сейм Литви схвалив участь у підготовці українських військових в межах місій ЄС та Британії
16:23
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:21
МВФ
У G7 висловилися за якнайшвидше досягнення згоди МВФ і України щодо повноцінної співпраці
16:17
Збережене Різдво: прем‘єра нового музичного фільму "Колядки на Кудрявці"
16:16
Ексклюзив
Дмитро Лубінець
На сьогодні відомо про 13 613 вивезених до Росії українських дітей, - омбудсмен Лубінець
16:12
відключення електроенергії
У Київській ОВА заявили про покращення ситуації з електроенергією: дефіцит потужності в області – на рівні 50%
16:07
OPINION
Віталій Гайдукевич
Це буде сумне Різдво, але може так статися, що воно буде найтеплішим і найсвітлішим
16:04
Болгарія
Президент Болгарії звинуватив депутатів у "розпалюванні війни" через рішення надіслати Україні зброю
15:41
Піротехніка, салюти, феєрверки
На Київщині заборонили використання феєрверків, петард і бенгальських вогнів
15:40
США Україна
США: Росія відправила близько 40 тис. в'язнів на війну проти України
15:32
Денис Шмигаль
До України прибуло вже понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням, – Шмигаль
15:29
Ексклюзив
мобілізація
Відповідальність за невиконання наказу існувала і до прийняття відповідного закону, - військовослужбовець ЗСУ Карась
15:14
стрілянина в Парижі
Чоловік влаштував стрілянину в Парижі: троє людей загинуло, троє зазнали поранень
15:11
наручники
Росіянку, яка закликала чоловіка-військового ґвалтувати українських жінок, оголосили в міжнародний розшук
15:02
Ексклюзив
російські окупанти
РФ втратила потужність в артилерії, танках і виснажує українських захисників піхотою, - військовий Лисенко
14:51
Ракетоносій "калібрів"
Росія вивела в Чорне море носія "Калібрів"
14:47
Укрзалізниця потяг
Німецький перевізник Deutsche Bahn передав 63 генератори "Укрзалізниці", готує ще понад 300
14:30
Шарль Мішель
Глава Євроради заявив про необхідність призупинення членства Росії в Раді безпеки ООН
14:22
Тайра відкриває благодійний фонд для підтримки родин полонених
14:21
Ексклюзив
втрати окупантів
Росіяни чинитимуть опір війні, коли вона зайде в кожну їхню оселю, - тимчасовий керівник Центру при РНБО Шаповалов
14:18
У Twitter тепер можна побачити кількість людей, які переглянули ваш твіт
14:09
OPINION
Богдан Данилишин
Наступного року 99% компаній Європейської Бізнес Асоціації працюватимуть на ринку України
14:02
Єврокомісія
Єврокомісія перерахувала Україні 66 млн євро на відновлення зруйнованих шкіл
13:57
путінська мобілізація
Росіяни розгорнули приховану мобілізацію в тимчасово окупованому Криму
13:55
Створив мережу ломбардів та перерахував у "бюджет "ДНР" понад 10 млн грн: зловмисника підозрюють у фінансуванні тероризму
13:51
Геннадій Труханов
НАБУ допитує Труханова, - ЗМІ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV