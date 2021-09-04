Українців попередили про перші осінні заморозки
6 - 7 вересня на переважній частині території Україні очікуються заморозки на поверхні ґрунту
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
У ДСНС зазначили, що 6 - 7 вересня заморозки на грунті 0-3 градуси очікуються на всій території України, крім Закарпаття та південної частини.
"Вночі 6-7 вересня в Україні, крім Закарпаття і південної частини, 8 вересня у східних і південно-східних областях на поверхні ґрунту – заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться в повідомленні ДСНС.
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