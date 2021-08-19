Українців попередили про шторм: які регіони накриє негода

Про це передає пресслужба ДСНС.

В Україні оголосили штормове попередження.

"Увага! Попередження про метеорологічні явища по Україні. За даними УкрГідрометцентру, 20 серпня у південно-східній частині, Харківській та Полтавській областях грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

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