Українців попередили про шторм: які регіони накриє негода
У ДСНС попередили українці про грози, град та шквали 20 серпня
Про це передає пресслужба ДСНС.
В Україні оголосили штормове попередження.
"Увага! Попередження про метеорологічні явища по Україні. За даними УкрГідрометцентру, 20 серпня у південно-східній частині, Харківській та Полтавській областях грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
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