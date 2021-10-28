Українців попередили про туман: у яких регіонах очікувати
В Україні 29 жовтня очікується туман. Видимість на дорогах буде обмежена до 200-500 м
Про це передає пресслужба ДСНС.
"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Вночі та вранці 29 жовтня у західних, північних та центральних областях туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
У Києві та Київській області 29 жовтня також буде туманно, видимість 250-500 м.
Водіїв закликають бути уважними та обережним.
"Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та уникайте небезпечних маневрів", - кажуть у ДСНС.
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