Українців просять надсилати у чат-бот "єВорог" будь-яку інформацію про російську техніку в Запорізькій області
Міністерство цифрової трансформації закликало жителів Запорізької області повідомляти про техніку російських військ через чат-бот "єВорог"
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
"Ваша заявка в чатбот "єВорог" з геолокацією та описом техніки окупантів може підсилити армію та наблизити перемогу. Зараз особливо потрібна інформація з декількох населених пунктів", - йдеться у повідомлені.
У "єВорог" просять повідомляти, якщо бачите:
- бензовози
- скупчення техніки
- переміщення колон техніки
- транспортування техніки залізницею
- склади з боєприпасами
- радіолокаційні станції
- позиції артилерії
- польові аеродроми для гвинтокрилів
- скупчення особового складу.
Справжній чат-бот має верифікаційний бейдж (синю галочку) та є лише в Telegram. Перейти у "єВорог" можна з головного екрана застосунку Дія або за посиланням.
"За можливості обережно робіть фото / відео. Але перед цим переконайтеся, що росіяни вас не бачать. Одразу після відправлення у єВорог видаліть листування з чатботом та всі надіслані дані", - написав очільник Мінцифри Михайло Федоров.
- 5 травня стало відомо про оголошення термінової евакуації з прифронтових районів Запорізької області до Бердянська, зокрема йдеться про дітей.
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