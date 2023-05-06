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Українців просять надсилати у чат-бот "єВорог" будь-яку інформацію про російську техніку в Запорізькій області

6 травня, 2023 субота
18:54
Війна з Росією " єВорог"

Міністерство цифрової трансформації закликало жителів Запорізької області повідомляти про техніку російських військ через чат-бот "єВорог"

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри. 

"Ваша заявка в чатбот "єВорог" з геолокацією та описом техніки окупантів може підсилити армію та наблизити перемогу. Зараз особливо потрібна інформація з декількох населених пунктів", - йдеться у повідомлені. 

У "єВорог" просять повідомляти, якщо бачите:

  • бензовози
  • скупчення техніки
  • переміщення колон техніки
  • транспортування техніки залізницею
  • склади з боєприпасами
  • радіолокаційні станції
  • позиції артилерії
  • польові аеродроми для гвинтокрилів
  • скупчення особового складу.

Справжній чат-бот має верифікаційний бейдж (синю галочку) та є лише в Telegram. Перейти у "єВорог" можна з головного екрана застосунку Дія або за посиланням.

"За можливості обережно робіть фото / відео. Але перед цим переконайтеся, що росіяни вас не бачать. Одразу після відправлення у єВорог видаліть листування з чатботом та всі надіслані дані", - написав очільник Мінцифри Михайло Федоров.

  • 5 травня стало відомо про оголошення термінової евакуації з прифронтових районів Запорізької області до Бердянська, зокрема йдеться про дітей.

Україна
Росія
Технології
окуповані території
Запорізька область
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