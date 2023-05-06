Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Ваша заявка в чатбот "єВорог" з геолокацією та описом техніки окупантів може підсилити армію та наблизити перемогу. Зараз особливо потрібна інформація з декількох населених пунктів", - йдеться у повідомлені.

У "єВорог" просять повідомляти, якщо бачите:

бензовози

скупчення техніки

переміщення колон техніки

транспортування техніки залізницею

склади з боєприпасами

радіолокаційні станції

позиції артилерії

польові аеродроми для гвинтокрилів

скупчення особового складу.

Справжній чат-бот має верифікаційний бейдж (синю галочку) та є лише в Telegram. Перейти у "єВорог" можна з головного екрана застосунку Дія або за посиланням.

"За можливості обережно робіть фото / відео. Але перед цим переконайтеся, що росіяни вас не бачать. Одразу після відправлення у єВорог видаліть листування з чатботом та всі надіслані дані", - написав очільник Мінцифри Михайло Федоров.