Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

В Чорному морі склад та позиції ворожого корабельного угруповання не змінились. 2 надводних носії тримають напоготові 16 високоточних ракет типу “Калібр”. Також на бойовому чергуванні маневрує 1 великий десантний корабель.

"Зважаючи на те, що загроза ракетних ударів та артилерійських обстрілів на напрямку лінії зіткнення залишається високою, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, якщо це доцільно, дотримуйтесь правила двох стін, не наражайте себе на небезпеку на узбережжі чи в прибережних водах. Будьте чемні та пильні, реагуйте на фейкові повідомлення, підозрілих людей і предмети - правильно і оперативно. Наближаємо Перемогу кожним вчинком разом!", - наголосили у "Півдні".

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