Українцям другий ранок поспіль не вимикають світло, бо вони активно економлять
Вже другий ранок поспіль Диспетчерський центр "Укренерго" не надавав операторам систем розподілу обсягів для аварійних відключень споживачів.
Про це повідомляють у компанії НЕК "Укренерго".
Пояснюють це тим, що сьогодні вранці українці спожили на 2,6% менше електроенергії, ніж вчора.
"В суботу ввечері ми також побачили, що українці ощадливо поставилися до споживання електроенергії. Зокрема, в години вечірнього пікового навантаження споживання в Києві знизилось на 6,2%, в Київській області на 3,3%. Також, зменшилося споживання в Черкаській – на 17,8% , в Харківській – на 7,0%, Чернігівській - на 5,9%" – зазначили в Укренерго.
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Поряд з тим, в недільний вечір зберігається ризик відімкнення електроенергії
В Укренерго закликають українців не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів і за можливості користуватися пральними машинами, бойлерами та обігрівачами на ніч, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий.
- Нагадаємо, з понеділка на Харківщині відключатимуть електроенергію за графіком.
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