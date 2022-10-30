Українцям другий ранок поспіль не вимикають світло, бо вони активно економлять

Про це повідомляють у компанії НЕК "Укренерго".

Пояснюють це тим, що сьогодні вранці українці спожили на 2,6% менше електроенергії, ніж вчора.

"В суботу ввечері ми також побачили, що українці ощадливо поставилися до споживання електроенергії. Зокрема, в години вечірнього пікового навантаження споживання в Києві знизилось на 6,2%, в Київській області на 3,3%. Також, зменшилося споживання в Черкаській – на 17,8% , в Харківській – на 7,0%, Чернігівській - на 5,9%" – зазначили в Укренерго.

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Поряд з тим, в недільний вечір зберігається ризик відімкнення електроенергії

В Укренерго закликають українців не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів і за можливості користуватися пральними машинами, бойлерами та обігрівачами на ніч, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий.

Нагадаємо, з понеділка на Харківщині відключатимуть електроенергію за графіком.

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