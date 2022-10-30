З понеділка на Харківщині відключатимуть електроенергію за графіком

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Відключатимуть світло за графіком.

"Спільно із Обленерго розробили графік, аби мінімізувати дискомфорт харків’ян. Просимо поставитися із розумінням. Всього буде 12 черг відключення тривалістю по 3 години кожна з 7.00 до 22.00", – зазначив Синєгубов.

Відключень не буде у деокупованих населених пунктах Харківщини. Також в ОВА пообіцяли індивідуально пропрацювати питання з підприємствами, які не можуть зупиняти процес виробництва.

Нагадаємо, 28 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що обмеження електропостачання зараз зазнають близько 4 мільйонів українців.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb