Українцям рекомендують не відвідувати 7 країн Африки через штам Омікрон
МЗС України рекомендує утриматися від подорожей до семи африканських держав
Про це повідомляє пресцентр МЗС.
Українцям рекомендують не їхати до Намібії, Ботсвани, Есватіні, Зімбабве, Лесото, Мозамбіка і ПАР.
У міністерстві зазначили, що українцям, які перебувають у цих державах, необхідно дотримуватися протиепідемічних вимог і негайно звертатися до медиків у разі появи симптомів захворювання. Також громадян попереджають про додаткові карантинні обмеження після повернення до України.
"Рекомендуємо також слідкувати за повідомленнями авіаперевізників у зв’язку із можливими змінами рейсів і запровадженням додаткових протиепідемічних заходів", - додали в МЗС.
- Нагадаємо, раніше у Британії виявили перші випадки зараження штамом "Омікрон".
- Через поширення "Омікрону" Ізраїль закрив кордон для іноземців, ізраїльська спецслужба ШАБАК відстежує кожне підозріле зараження коронавірусом.
- Новий штам також виявили у Бельгії, Ботсвані, Гонконгу, Німеччині, Італії, Нідерландах, Данії, Австралії та Канаді, Франції.
- Японія закрила в'їзд для іноземців через поширення світом штаму Омікрон.
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