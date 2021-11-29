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Українцям рекомендують не відвідувати 7 країн Африки через штам Омікрон

29 листопада, 2021 понедiлок
12:26
Суспільство літак covid

МЗС України рекомендує утриматися від подорожей до семи африканських держав

Про це повідомляє пресцентр МЗС.

Українцям рекомендують не їхати до Намібії, Ботсвани, Есватіні, Зімбабве, Лесото, Мозамбіка і ПАР.

У міністерстві зазначили, що українцям, які перебувають у цих державах, необхідно дотримуватися протиепідемічних вимог і негайно звертатися до медиків у разі появи симптомів захворювання. Також громадян попереджають про додаткові карантинні обмеження після повернення до України.

"Рекомендуємо також слідкувати за повідомленнями авіаперевізників у зв’язку із можливими змінами рейсів і запровадженням додаткових протиепідемічних заходів", - додали в МЗС.

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