Українцям рекомендують не відвідувати 7 країн Африки через штам Омікрон

Про це повідомляє пресцентр МЗС.



Українцям рекомендують не їхати до Намібії, Ботсвани, Есватіні, Зімбабве, Лесото, Мозамбіка і ПАР.



У міністерстві зазначили, що українцям, які перебувають у цих державах, необхідно дотримуватися протиепідемічних вимог і негайно звертатися до медиків у разі появи симптомів захворювання. Також громадян попереджають про додаткові карантинні обмеження після повернення до України.



"Рекомендуємо також слідкувати за повідомленнями авіаперевізників у зв’язку із можливими змінами рейсів і запровадженням додаткових протиепідемічних заходів", - додали в МЗС.

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