Українцям слід очікувати штормового вітру та потепління, - синоптик Наталка Діденко
В Україну 20 жовтня прийде потепління, проте буде сильний вітер
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
"До нас йде потепління", - зазначила вона.
Вже завтра, 20 жовтня, у більшості областей України вулиці наповняться щасливими людьми, які грітимуться при температурі повітря +12°C…+16°C.
На Заході України навіть до +18°C.
Холод ще затримається на Сході, на Сумщині та Полтавщині, вдень +7°C…+11°C.
Надалі, 21-22 жовтня тепла погода охопить практично всю нашу територію. а в західних областях навіть ймовірно місцями +19°C...+22°C.
В Україні буде сильний, навіть місцями до штормових поривів, вітер.
Завтра - в західних та північних областях України, а надалі практично в нас повсюди.
Через сильніший вплив антициклону суттєві опади в Україні малоймовірні, хіба може у середу атмосферний зальотний фронт черкнути трохи дощу подекуди в західних областях.
У Києві 20 жовтня дощів не передбачається. Але також потепліє.
Протягом дня стовпчики термометрів сягатимуть до +14°C.
"Заздрісний південно-східний капосний вітер пробуватиме завадити киянам насолоджуватися теплішим повітрям. Бо його пориви завтра, 21 та 22 жовтня можуть бути сильними, навіть до штормових", - зауважила пані Діденко.
У свою чергу, 23-24 жовтня в Україну почне заходити холоднюще повітря арктичного походження.
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