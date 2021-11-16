Українцям слід очікувати туман і морози, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Поки що дощі та сніги ходять навшпиньки навколо України. Бо не наважуються циклони та фронти потурбувати потужний антициклон на ім'я Uta", - зауважила вона.

Завтра, 17 листопада, опадів не очікується.

Вологість можуть підсилюватися тумани.

"Прошиті холодним, навіть морозним, повітрям, тумани продемонструють подвійну вредність - знижуватимуть видимість для водіїв та пішоходів та можуть своєю сирістю бути некомфортними для алергіків і людей із бронхо-легеневими недугами", - наголосила синоптик.

Температура повітря в Україні найближчої ночі передбачається в межах -2°C…-9°C, вдень потепліє до +1°C…+6°C, на Заході та Півдні до +5°C…+9°C, в Криму до +11°C.

У Києві у середу буде холодно, вночі до -5°C, вдень близько +3°C.

Опади в столиці малоймовірні.

Надалі в Україні похолодання під вихідні зміниться потеплінням. Під час потепління очікуються атмосферні фронти із дощем та мокрим снігом, ще й з вітром

З понеділка, 22 листопада, знову прийде похолодання.





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