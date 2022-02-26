Українцями знищено 14 російських літаків, 8 вертольотів, 102 танки, 536 бронемашин, - Генштаб

Про це із посиланням на офіційну інформацію відомства передає Еспресо.TV.



Ворожим військам завдано такі безповоротні втрати:



танки - 102,



гармати - 15,



ЗРК "Бук" - 1,



ББМ - 536,



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літаки - 14,



гелікоптери - 8,



особового складу - 3500.



В полоні - 200 окупантів.



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