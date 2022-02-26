Українцями знищено 14 російських літаків, 8 вертольотів, 102 танки, 536 бронемашин, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ навів статистку втрат окупантів станом на 06:00 ранку суботи, 26 лютого 2022 року
Про це із посиланням на офіційну інформацію відомства передає Еспресо.TV.
Ворожим військам завдано такі безповоротні втрати:
танки - 102,
гармати - 15,
ЗРК "Бук" - 1,
ББМ - 536,
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літаки - 14,
гелікоптери - 8,
особового складу - 3500.
В полоні - 200 окупантів.
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