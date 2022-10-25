Україну, Молдову та Грузію запросили на саміт очільників МЗС країн НАТО, - ЗМІ
Україну, Молдову та Грузію, а також Боснію та Герцеговину, Фінляндію і Швецію запросили взяти участь у саміті міністрів закордонних справ країн НАТО, що відбудеться 29 та 30 листопада у Бухаресті
Про це 25 жовтня повідомило румунське видання Agerpres із посиланням на офіційні джерела.
У рамках зустрічі відбудуться чотири сесії, присвячені реалізації рішень, прийнятих на саміті НАТО в Мадриді, війні в Україні, енергетичній безпеці та партнерам.
Румунія вперше приймає зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. У 2008 році Румунія приймала саміт НАТО.
- Нагадаємо, 30 вересня, Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
- Станом на 2 жовтня 9 держав НАТО офіційно погодилися на членство України.
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