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Вже дев'ять держав НАТО офіційно погодилися на членство України

2 жовтня, 2022 неділя
13:10
війна з Росією Україна - НАТО

Президенти дев’яти країн НАТО засудили анексію Росією українських територій і закликали НАТО суттєво збільшити військову допомогу Україні

Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій в неділю, 2 жовтня 2022 року, на сайті польського президента Анджея Дуди.

У ній наголошується, що президенти восьми держав НАТО були в Києві вже під час повномасштабної війни та "на власні очі побачили наслідки російської агресії".

"Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і ніколи не ви́знаємо спроб Росії анексувати будь-яку українську територію", – вказують вони.

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Окрім цього, президенти держав Центрально-Східної Європи висловили тверду підтримку рішенню Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо майбутнього членства України в Альянсі.

"Ми підтримуємо Україну в її захисті від російського вторгнення, вимагаємо від Росії негайного виведення військ з усіх окупованих територій і закликаємо всіх членів Альянсу суттєво збільшити військову допомогу Україні. Усі, хто скоює злочини агресії, мають бути притягнуті до відповідальності і постати перед судом", – підсумовується в заяві.

Її підписали: президент Чехії Мілош Земан, президент Естонії Алар Каріс, президент Латвії Егілс Левітс, президент Литви Гітанас Науседа, президент Північної Македонії Стево Пендаровський, президент Чорногорії Міло Джуканович, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоганніс та президентка Словаччини Зузана Чапутова.

  • 30 вересня, Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
  • Литва, Латвія та Естонія підтримали надання Україні членства в Альянсі.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не є частиною конфлікту, але надаватиме підтримку Україні, щоб вона могла відстоювати право на самооборону, закріплене в статуті ООН.
  • Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі висловилася на підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі після подачі Києвом заявки на пришвидшений вступ.
  • 1 жовтня Німеччина привітала рішення України подати заявку на вступ до НАТО. Однак наголосила, що рішення щодо прийняття до НАТО мають ухвалюватися всіма країнами-учасницями Альянсу.
  • Також 1 жовтня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що приєднання України до НАТО "не є основним питанням на теперішній момент", головне - продовжувати підтримку.

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