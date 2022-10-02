Про це в ефірі Еспресо заявив голова громадської ліги "Україна - НАТО" Сергій Джердж.

"В України може бути окремий свій план чи кейс щодо вступу до НАТО. Аналітичні центри НАТО почнуть працювати. Будуть висновки військового комітету НАТО, комітету ядерного планування, штаб-квартири", - сказав він.

За словами експерта, перш за все, текст заявки України буде розісланий в столиці 30 країн-членів НАТО.

"Їхні парламенти, уряди та президенти будуть розглядати цю заявку і формувати свою відповідь. Як правило, Північноатлантична Рада може встановити якісь терміни попереднього розгляду. Після чого будуть позиції країн. Якщо у певної країни будуть зауваження, думаю, буде пошук компромісу. Можливо, до України буде висунута пропозиція розв'язати ті чи інші претензії, дезавуювати певні вимоги, якщо вони небезпідставні. І після цього буде формуватися остаточна позиція НАТО", - розповів Джердж.

30 вересня, Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Литва, Латвія та Естонія підтримали надання Україні членства в Альянсі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не є частиною конфлікту, але надаватиме підтримку Україні, щоб вона могла відстоювати право на самооборону, закріплене в статуті ООН.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі висловилася на підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі після подачі Києвом заявки на пришвидшений вступ.

1 жовтня Німеччина привітала рішення України подати заявку на вступ до НАТО. Однак наголосила, що рішення щодо прийняття до НАТО мають ухвалюватися всіма країнами-учасницями Альянсу.

Також 1 жовтня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що приєднання України до НАТО "не є основним питанням на теперішній момент", головне - продовжувати підтримку.